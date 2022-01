Pnrr: Cecchetti e Ghilardi (Lega), in arrivo ulteriori 905 milioni per rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla pressione della Lega al Governo, grazie alla pressione dei parlamentari leghisti e della stessa Regione Lombardia, verranno stanziati da parte del Governo ulteriori 905 milioni, relativi al periodo 2022-2026, destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del PNRR. Il Governo in questo modo ha posto rimedio ad una precedente iniqua distribuzione territoriale delle risorse già assegnate che aveva fortemente penalizzato i Comuni del Nord e anche della Lombardia, applicando tra i criteri «l'indice di vulnerabilità», un dato complesso basato sul reddito pro capite, determinando di fatto l'esclusione dal precedente bando di due terzi dei Comuni lombardi che si erano presentati. Iniquità distributiva corretta con questo ulteriore stanziamento di 905 milioni. Una vittoria del buon senso e una risposta importante per i nostri enti locali e i nostri territori!" Lo dichiarano in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale dei sindaci della Lega della Lombardia.(Com)