Ucraina: Blinken, documento consegnato a Mosca include "valutazione razionale" proposte Russia

- Il documento consegnato a Mosca dagli Stati Uniti "include le preoccupazioni di Washington e dei suoi alleati in merito alle azioni russe che minano la sicurezza, una valutazione razionale delle proposte fatte dalla Russia e le proposte di Usa e alleati su aree in cui si può trovare un terreno comune". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, parlando in un punto stampa. “Abbiamo chiaro che ci sono principi fondamentali che siamo impegnati a difendere, inclusa la sovranità dell’Ucraina e il diritto dei Paesi di scegliere le loro alleanze”, ha detto Blinken. Nel documento consegnato a Mosca “abbiamo affrontato la possibilità di misure di trasparenza reciproche e di misure volte ad aumentare la fiducia su manovre ed esercitazioni in Europa, oltre ad altri temi, come il controllo delle armi legato ai missili in Europa”, ha detto il segretario di Stato. “Questi temi hanno il potenziale, se negoziati in buona fede, di aumentare la nostra sicurezza e di venire incontro alle preoccupazioni della Russia attraverso impegni reciproci”. Nella conferenza stampa, Blinken ha inoltre aggiunto che il documento non verrà reso pubblico.(Nys)