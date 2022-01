Imprese: Leonardo, nessuna decisione formale su vendita linee business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai rumors usciti sulla stampa riguardo alla potenziale vendita di una linea di business di Leonardo Drs, “Leonardo informa che, come di consueto, valuta costantemente diverse opzioni in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti, tra cui la possibilità di procedere alla valorizzazione di alcune linee di business inclusa la suddetta”. Lo riferisce Leonardo in una nota. “Allo stato attuale non è stata adottata alcuna decisione formale al riguardo”, si legge nella nota.(Res)