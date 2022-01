Energia: A2a confermata per il secondo anno nel Bloomberg gender equality index 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo A2a è stato inserito per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg gender-equality index (Gei) 2022, l’indice che misura la performance delle aziende per equilibrio di genere, inclusione e trasparenza dei dati, e che comprende quest'anno 418 società di cui 20 italiane, provenienti da di 45 Paesi e diversi settori. Cinque gli ambiti analizzati: leadership femminile e pipeline di talenti, parità di retribuzione e parità retributiva di genere, cultura inclusiva, politiche anti-molestie sessuali e marchio pro-donne. “Essere inseriti per secondo anno consecutivo nel Gender-Equality Index di Bloomberg conferma l’impegno del Gruppo sui temi della diversità di genere e dell’inclusione. Il nostro Piano Industriale prevede di raggiungere la piena parità di trattamento e opportunità entro il 2026 sia per le nuove assunzioni che per le colleghe già in azienda”, afferma Mauro Ghilardi, Direttore People e Transformation di A2a. (Com)