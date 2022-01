Argentina: governo prudente su ingresso nell'Ocse, priorità ad accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino si prenderà un po’ di tempo per rispondere all’invito ad avviare i negoziati per l’ingresso nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). “La priorità ora è l’accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi)”, hanno dichiarato fonti del governo sentite dal quotidiano “La Nacion”. "Nell'attuale situazione del debito dobbiamo rimanere prudenti e questi sono processi che richiedono molto tempo", ha aggiunto la fonte. (segue) (Abu)