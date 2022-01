Argentina: governo prudente su ingresso nell'Ocse, priorità ad accordo con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ocse ha approvato un piano per l'avvio dei negoziati per l'adesione di Brasile, Argentina, Perù, Romania, Bulgaria e Croazia. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Rtbf”, lo annuncia la stessa organizzazione internazionale con sede a Parigi tramite un comunicato stampa, precisando che saranno ora preparate tabelle di marcia individuali per i singoli Paesi per un processo di valutazione dettagliato sui progressi nei negoziati. "L'adesione all'Ocse è il mezzo più diretto ed efficace per garantire la diffusione nel mondo dei valori, dei principi e degli standard che ci accomunano", ha sottolineato il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, commentando la decisione. Secondo Cormann, "i Paesi candidati potranno utilizzare il processo di adesione per promuovere ulteriori riforme a beneficio delle loro popolazioni, rafforzando nel contempo l'Ocse come gruppo di Paesi uniti da una visione comune e impegnati in un ordine internazionale basato sulle regole". (Abu)