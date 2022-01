Campidoglio: assessora Roma, bilancio investe su scuola e combatte disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto soddisfatta per questo primo bilancio di Roma Capitale. Un provvedimento che mette al centro la scuola e che sceglie di combattere le diseguaglianze investendo sull'educazione fin dalla primissima infanzia”. Lo dichiara in una nota l'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro, di Roma Capitale, Claudia Pratelli. “Avviamo una piccola grande rivoluzione – aggiunge - Roma Capitale abbatte le rette dei nidi comunali con un risparmio diffuso che riguarda tutte le fasce di reddito e la totale gratuità per le famiglie con reddito sotto i 5 mila euro Isee. Un provvedimento che sommato al bonus Nidi statale, in merito al quale è in corso una fitta collaborazione con l'Inps per facilitarne la fruizione, produce la gratuità totale per le famiglie romane che hanno un Isee fino a 25.000 euro. Si tratta di un passaggio importantissimo per una società più giusta: sappiamo che i primi 1000 giorni di vita sono determinanti per lo sviluppo dei bambini e delle bambine. Inoltre frequentare il nido, specie per chi proviene da contesti svantaggiati, fa la differenza. Roma sceglie da che parte stare", spiega l'assessora. (segue) (Com)