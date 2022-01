Campidoglio: assessora Roma, bilancio investe su scuola e combatte disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo, con il bilancio prevediamo una sperimentazione per il prolungamento degli orari di apertura dei nidi che interesserà fino a 60 ulteriori strutture distribuite in tutto il territorio comunale, sempre al fine di favorirne l'accessibilità e adeguare la nostra offerta ai tempi di vita dei genitori segnati da un lavoro che ha cambiato profondamente i suoi connotati negli ultimi decenni", continua Pratelli. "Accanto a questo, il bilancio impegna importanti risorse aggiuntive destinate ai Municipi pari a più di 18 milioni di euro per nidi e scuole dell'infanzia comunali, in larga parte orientate alle aree verdi delle scuole. Giardini riqualificati, tesi a favorire la didattica outdoor, e anche più belli. Si tratta delle prime tappe di un cammino per la qualità dell'offerta educativa comunale, per l'innovazione didattica e per sostenere le più avanzate sperimentazioni che già le nostre scuole accolgono. In campo anche un significativo investimento sul contrasto alla povertà educativa e su progetti per le 'scuole aperte', con la prospettiva di una scuola in rapporto aperto e reciproco con il territorio che sollecita una comunità educante diffusa", sottolinea. (segue) (Com)