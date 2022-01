Israele: Covid, ministro Salute approva fine quarantena per studenti a contatto con positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute israeliano Nitzan Horowitz ha deciso di porre fine alla quarantena per tutti gli studenti che hanno avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19. Lo rende noto il portale informativo “Ynet”, secondo il quale la decisione è stata presa insieme al primo ministro Naftali Bennett e sarà effettiva a partire da domani, nonostante le raccomandazioni avanzate dal comitato tecnico-scientifico che aveva proposto di posticipare la decisione di una settimana. Secondo le nuove disposizioni, tutti gli studenti, sia vaccinati che non, dovranno sottoporsi a due test antigenici a settimana, la domenica e il mercoledì, e presentare i risultati negativi al loro ingresso a scuola. I bambini che risulteranno positivi al Covid-19 dovranno sottoporti ad un periodo di isolamento fino a quando non avranno un tampone negativo.(Res)