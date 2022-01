Hong Kong: amministrazione rafforzerà normativa sui segreti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong amplierà la portata della sua ordinanza sui segreti di Stato per affrontare "in modo mirato" il furto di segreti di Stato e le attività considerate "una minaccia" alla sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato oggi il segretario alla Sicurezza, Chris Tang, nel corso di una riunione del Consiglio legislativo. Secondo Tang, è tempo che l'amministrazione gestisca i reati di spionaggio in modo adeguato e prevenga i tentativi di istigare rivoluzioni "colorate" a Hong Kong, di cui "i violenti disordini del 2019 costituiscono un vivido esempio". In quell'anno, le proteste scoppiate per una proposta di legge che proponeva l'estradizione dei latitanti nella Cina continentale sono sfociate in violente rivolte, che hanno veicolato il dissenso contro il governo di Pechino e le richieste di maggiori spazi di democrazia. (segue) (Cip)