Hong Kong: amministrazione rafforzerà normativa sui segreti di Stato (2)

- Al tempo, Hong Kong e la leadership della Repubblica popolare attribuirono le manifestazioni a forme di ingerenza straniera. L'ordinanza sui segreti di Stato attualmente in vigore a Hong Kong, secondo Tang, è stata emanata anni fa e "al momento non è in grado di affrontare completamente gli atti criminali di spionaggio e furto di segreti di Stato". Il segretario alla Sicurezza ha aggiunto che l'attività di revisione è già stata avviata: "Stiamo collaborando attivamente con il dipartimento di Giustizia per rafforzare l'Ordinanza in conformità all'articolo 23 della Legge fondamentale, in modo da prevenire in modo più efficace" atti di questo tipo. (Cip)