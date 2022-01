Quirinale: "lunga e cordiale" telefonata Berlusconi-Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini hanno avuto una "lunga e cordiale telefonata". Al centro del colloquio i principali dossier politici e, in particolare, l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Al centro del colloquio i principali dossier politici e, in particolare, l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. È quanto si fa sapere in due note di Forza Italia e Lega. (Com)