Roma: Cgil-Fp Cgil, accordo per garantire ad alunni con disabilità e Bes servizio educativo per l’autonomia

- "Abbiamo sottoscritto con l’assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Claudia Pratelli un accordo attraverso il quale sarà sempre possibile all’interno del Comune di Roma, garantire alle alunne e agli alunni con disabilità e Bes il servizio educativo per l’autonomia degli alunni con disabilità". È quanto si legge in una nota di Cgil Roma Lazio e Fp Cgil Roma Lazio. "In questa fase di propagazione del contagio, che costringe migliaia e migliaia di classi ad adottare la didattica a distanza o la didattica integrata digitale - prosegue - le alunne e gli alunni con disabilità non hanno potuto usufruire del proprio diritto allo studio e di integrazione sociale e scolastica e centinaia di Oepa hanno perso ore di lavoro e salario. Finalmente, con questo accordo saranno rimodulate tutte le ore di assistenza Oepa in caso di sospensione della scuola in presenza e nessuna alunna e alunno con disabilità sarà più escluso dalla scuola, dal diritto allo studio, e nessun lavoratore Oepa perderà settimane di lavoro e di stipendio". (segue) (Com)