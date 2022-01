Roma: Cgil-Fp Cgil, accordo per garantire ad alunni con disabilità e Bes servizio educativo per l’autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soprattutto attraverso questo accordo è introdotta una importante novità per gli alunni e le loro famiglie: tutte le ore di servizio che non è stato possibile a qualsiasi titolo erogare saranno recuperate nel corso dell’anno scolastico con potenziamento del servizio, centri estivi e centri invernali. Con questo accordo abbiamo fatto un importante passo in avanti nella città di Roma nel campo dei diritti per le alunne e gli alunni che hanno la garanzia di non perdere ore di servizio e la continuità nel rapporto con gli operatori e per gli operatori che svolgono un lavoro straordinariamente importante ma soggetto ad una precarietà mortificante. Ora da subito è urgente mettersi al lavoro per garantire il servizio nel nuovo anno scolastico dopo i pasticci della giunta Raggi sonoramente bocciati dal Consiglio di Stato", conclude il sindacato. (Com)