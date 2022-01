Difesa: Repubblica Ceca dona 4 mila cartucce da artiglieria all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha deciso di donare 4 mila cartucce da artiglieria all’Ucraina per un valore di 37 milioni di corone (1,5 milioni di euro). Lo ha deciso il governo nella riunione di oggi, ha spiegato l’ufficio stampa del ministero della Difesa all’agenzia di stampa “Ctk”. La proposta è arrivata dalla titolare del dicastero, Jana Cernochova. “Abbiamo sviluppato la cooperazione con l’Ucraina da tempo e sosteniamo il suo percorso democratico. Abbiamo una serie di opzioni, dal sostegno politico a quello diplomatico”, ha detto la ministra. Tuttavia, anche “la donazione di munizioni” è un’opzione, la quale rappresenta “un importante gesto di solidarietà”. Per la precisione, Praga invierà 4.006 munizioni per artiglieria da 152 millimetri di calibro. “Lo scopo della donazione è il rafforzamento delle difese dell’Ucraina, che ha chiesto aiuto in risposta alla concentrazione di truppe della Federazione Russa ai suoi confini”, ha spiegato un rappresentante dell’ufficio stampa del ministero della Difesa ceco. (Vap)