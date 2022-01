Quirinale: Fd'I, imprescindibile votazione compatta centrodestra su candidato coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato della candidatura di bandiera di Guido Crosetto - che raccoglie in Aula il doppio dei voti di Fratelli d’Italia che lo proponeva - dimostra la potenziale attrattività che avrebbe un candidato unitario del centrodestra nell’attuale Parlamento". E' quanto si legge in una nota di Fd'I. "Ragione per la quale ancora una volta, pienamente soddisfatti dell’unità con cui il centrodestra si sta muovendo in questa fase - continua la nota - Fratelli d'Italia continua a ritenere imprescindibile una votazione compatta del centrodestra su un candidato della coalizione, come concordemente valutato nell’ultimo vertice. A Matteo Salvini il mandato di individuare, attraverso le sue molteplici interlocuzioni, il candidato più attrattivo tra quelli presentati ieri". (Com)