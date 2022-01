Ita: Silvestroni (Fd'I), fondamentale mantenere italianità della compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ita "potrebbero aprirsi scenari e prospettive interessanti per l'Italia, soprattutto in una visione occupazionale, se mantenesse la sua italianità e si unisse con la compagnia di navigazione, con sede a Ginevra ma con anima e cuore pulsante in Campania". Lo afferma in una nota Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Trasporti a Montecitorio. "In ballo c'è un brand dal valore enorme e il più grande vettore cargo al mondo, ognuno con un ruolo strategico e che sicuramente aumenta le prospettive lavorative della compagnia: per questo motivo il governo deve valutare con la massima attenzione", ha detto. (Com)