Grecia: Esercito aiuta a rimuovere auto rimaste bloccate ad Atene per tempesta di neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forze dell'Esercito greco hanno lavorato oggi per rimuovere le centinaia di veicoli che sono rimasti bloccati nella neve per tre giorni lungo la tangenziale, Attiki Odos, che collega Atene all'aeroporto internazionale della capitale. ​Le forti nevicate hanno causato gravi disagi in Grecia e nella vicina Turchia, bloccando i voli, le autostrade e provocando interruzioni di corrente. Molte strade della città oggi erano ancora impraticabili mentre la tempesta di neve Elpis ha causando gravi disagi portando all'interruzione dell'energia elettrica in diversi quartieri di Atene. (segue) (Gra)