Grecia: Esercito aiuta a rimuovere auto rimaste bloccate ad Atene per tempesta di neve (3)

- Tra lunedì pomeriggio e sino a oggi l'Esercito, Vigili del fuoco e polizia greca, insieme ai volontari della Croce Rossa, hanno lavorato per aiutare centinaia di automobilisti bloccati sulle autostrade del Paese a causa della perturbazione Elpis che ha portato inusuali nevicate. Più di 3.500 persone sono state "evacuate" dalle loro macchine ma ieri mattina erano ancora oltre mile le vetture sono bloccate sull'Attiki Odos, la tangenziale principale di Atene, ha reso noto ieri mattina il portavoce del governo Giannis Oikonomou. "Abbiamo avuto una notte molto difficile ed è in corso uno sforzo di evacuazione sovrumano sull'Attiki Odos", ha detto Oikonomou alla televisione greca. "Siamo ancora in una fase molto difficile, poiché le previsioni indicano che tra un po' dovremo affrontare nuovamente difficoltà metereologiche", ha affermato. Interruzioni della corrente elettrica sono state rilevate sempre ad Atene. Sono sei le macro-aree della Grecia, compresa la regione dell'Attica e l'isola di Creta, in isolamento dopo che i lavoratori sono stati messi in ferie forzate a seguito dei danni e dei disagi provocati dalle avverse condizioni metereologiche, come spiegato in precedenza dal ministro per il Clima e la Protezione civile, Christos Stylianides, nel corso di una dichiarazione alla stampa. Le regioni più colpite dove sono state chiuse la maggior parte delle attività economiche sono: Attica, Beozia, Evia, le Cicladi, le isole Sporadi e Creta. Nello specifico sono stati chiusi tutti gli uffici della Pubblica amministrazione, fatta eccezione per quelli di governo degli enti locali, delle Forze armate e del personale di sicurezza, delle strutture sanitarie pubbliche e di altri servizi necessari durante le emergenze. Tutte le scuole restano chiuse. Restano aperti solo i negozi di alimentari, farmacie, alcuni centri sanitari privati e distributori di benzina (Gra)