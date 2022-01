Ue: Casu (Pd), complimenti a Gualtieri nominato da Feps progressista dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Roberto Gualtieri indicato Feps, Fondazione del partito socialista europeo, progressista dell'anno nel giorno in cui Roma Capitale approva il bilancio. Avanti al suo fianco, per sconfiggere il virus e la crisi e continuare a costruire la rinascita della Capitale. Per Roma e tutti noi". Lo scrive su twitter il deputato e segretario del Partito democratico Roma. (Rer)