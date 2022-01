Lazio: Cisl Fp, al VI Congresso Roberto Chierchia confermato segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avviare subito il dialogo sociale su assunzioni e qualità dei servizi pubblici nel Lazio. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni della politica e di molti amministratori intervenuti al Congresso, ora serve concretezza". Così Roberto Chierchia, rieletto oggi segretario generale della Cisl Fp Lazio per il terzo mandato. Dal VI Congresso della federazione regionale cislina, che si è tenuto all'Auditorium del Massimo e ha visto presenti oltre 170 delegate e delegati di Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità pubblica e privata e Terzo settore, "arriva una conferma e un nuovo slancio: "Sulla necessità di rendere più forte il sistema sanitario e di welfare della nostra regione abbiamo registrato tante intenzioni positive, a partire dagli assessori regionali Alessio D'Amato, Alessandra Troncarelli e Claudio Di Berardino, ma anche da tanti manager di enti e aziende pubbliche, come la direttrice regionale Inps Rosanna Casella. Da tempo diciamo che la centralità del lavoro pubblico, definitivamente riconosciuta da tutti durante la pandemia, deve diventare una leva per costruire un sistema di servizi forte, veloce, efficiente, vicino alle persone. Per questo vogliamo che siano avviate subito le assunzioni e le stabilizzazioni dei precari. E che le lavoratrici e i lavoratori diventino il centro di un progetto di riorganizzazione che li veda protagonisti", ha puntualizzato Chierchia. (segue) (Com)