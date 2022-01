Lazio: Cisl Fp, al VI Congresso Roberto Chierchia confermato segretario generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Chierchia, romano originario di Castellammare di Stabia, 54 anni, sposato con due figli, di professione funzionario amministrativo, proviene dal comparto della Sanità. Iscritto alla Cisl dal 1987, ha iniziato la carriera sindacale come delegato dei lavoratori del Policlinico Umberto I. Da coordinatore della Sas (la struttura sindacale aziendale) del grande ospedale romano è entrato in distacco nel 2010 per diventare nel 2011 responsabile del comparto sanità della Cisl Fp di Roma. È stato eletto a marzo 2013 segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti, di cui è diventato reggente dopo l'elezione a segretario generale della Cisl Fp Lazio ad aprile dello stesso anno. È stato anche reggente della Cisl Fp Latina tra il 2016 e il 2017. Dal 2013 guida la Federazione del Lazio", spiega ancora la nota. "Dobbiamo essere un sindacato sempre più aperto, inclusivo, radicato nei posti di lavoro e concreto nelle soluzioni. Ma soprattutto fare ancora di più del coinvolgimento e del protagonismo di tutti gli iscritti il punto di forza per essere determinanti nei territori e nell'innovazione. Nei momenti più duri dell'emergenza, le lavoratrici e i lavoratori pubblici sono stati la salvezza di tutta la collettività. Ora dobbiamo aprire una grande stagione di cambiamento delle persone per le persone", ha detto ancora il rieletto segretario generale della Cisl Fp Lazio. Chierchia, confermato con 43 voti su 44, sarà affiancato nel nuovo mandato dai segretari regionali Anna Squarcio (rieletta) e Marco Giobbi (nuovo ingresso in segreteria). "La prossima sfida per la Cisl Fp Lazio si chiama Rsu 2022. Il 5, 6 e 7 aprile saremo chiamati a misurarci con una nuova tornata elettorale. Per confermare lo straordinario risultato del 2018, abbiamo bisogno di un impegno ancora più incisivo nei posti di lavoro: nella prossimità, nell'ascolto, nella tutela, nel supporto, nei servizi agli iscritti. A partire dalla formazione. Dobbiamo essere sempre di più il vero punto di riferimento per le persone in ogni ente, agenzia e azienda pubblica". (Com)