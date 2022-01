Russia-Germania: Nord Stream 2 AG costituisce filiale tedesca per ottenere certificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di progetto Nord Stream 2 AG ha costituito una filiale tedesca, Gas for Europe GmbH, proprietaria ed operatrice della sezione del gasdotto Nord Stream 2 in acque tedesche, per ottenere la certificazione dal governo di Berlino. Lo rende noto in un comunicato Nord Stream 2 AG, di proprietà della compagnia energetica russa Gazprom, monopolista nel Paese eurasiatico per l'esportazione del gas in Europa. Inoltre Nord Stream 2 AG sarà anche proprietaria del sito dell'impianto a terra a Lubmin in qualità di operatore indipendente del sistema di trasporto del gas in conformità con la normativa nel settore energetico in Germania. Nord Stream 2 AG ha ricordato che la costituzione di una filiale è un prerequisito per l'ottenimento della certificazione ai sensi della legge tedesca sull'energia. (Geb)