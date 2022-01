Rifiuti: parte l'iter per bonificare la discarica di Malagrotta, il Mite stanzia 250 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nove anni dalla chiusura, avvenuta nell'ottobre del 2013, e dopo quattro decenni di attività, la discarica di Malagrotta a ovest di Roma viene finalmente avviata a bonifica. Per l'operazione, che avrebbe dovuto essere realizzata dalla società proprietaria dell'area, la E. Giovi di Manlio Cerroni, il Ministero della transizione ecologica ha dato il via libera al trasferimento di quasi 250 milioni di euro alla Regione Lazio, con lo scopo di scongiurare una sanzione da parte della Corte di giustizia europea. Lo stanziamento è a valere sul Fondo di coesione e sviluppo del Mite e la Regione Lazio sarà il soggetto attuatore attraverso il commissario unico Giuseppe Vadalà, generale dei carabinieri già a capo della task force nazionale per la bonifica delle discariche abusive. Vadalà gestirà sia le fasi dell'appalto che quelle tecniche. "Ci sono già stati alcuni incontri interlocutori con la Regione Lazio, e accetterò l’incarico per dovere ma anche con piacere”, conferma Vadalà interpellato da “Agenzia Nova”. Ora il governo dovrà formalizzare l'incarico in tempi relativamente brevi. (segue) (Rer)