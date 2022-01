Rifiuti: parte l'iter per bonificare la discarica di Malagrotta, il Mite stanzia 250 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo passaggio, infatti, deve essere completato entro il 31 dicembre del 2022 e riguarda la procedura di appalto e l’affidamento dei lavori per il capping, ovvero l'eliminazione del percolato e l'impermeabilizzazione del sito che isolerà la massa dei rifiuti interrati. La bonifica dovrà essere terminata entro il 31 dicembre 2025. "È stato definito un preciso cronoprogramma che prevede la conclusione degli interventi e la rigenerazione dell'area per quella data", spiega l'assessore ai Rifiuti del Lazio, Massimiliano Valeriani. "Avvieremo un confronto con i municipi interessati e con i residenti della Valle Galeria per costruire insieme a loro un programma di interventi per la realizzazione di un grande parco e di aree attrezzate", promette l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi. (segue) (Rer)