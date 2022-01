Rifiuti: parte l'iter per bonificare la discarica di Malagrotta, il Mite stanzia 250 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, l'annuncio del provvedimento ministeriale, arrivato a fronte delle difficoltà finanziarie e giudiziarie della società di Manlio Cerroni, ha sollevato polemiche. "Nella tariffa, per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso di qualsiasi discarica è compresa una quota che ogni gestore deve accantonare per il post mortem trentennale", afferma Massimiliano Iervolino dei Radicali italiani, che chiede che fine abbia fatto "la somma che, vista l'ultradecennale vita di Malagrotta, dovrebbe ammontare a centinaia e centinaia milioni di euro". Plaude alla bonifica ma non allo stanziamento di fondi pubblici Fratelli d'Italia. "Sono molto felice per i cittadini di Malagrotta", dice la consigliera regionale Chiara Colosimo che però domanda se sia opportuno "usare fondi pubblici per bonifiche su terreni privati". Tuttavia nell'area la società di Cerroni ha due Tmb e un gassificatore: non è escluso che lo Stato e la Regione Lazio possano agire in danno sulla società chiedendo la requisizione degli impianti. (Rer)