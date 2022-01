Imprese: Eni inclusa nel Bloomberg Gender-Equality Index 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, ha continuato, siamo "pronti a raccogliere le sfide ancora aperte sulla parità di genere, che offrono ulteriori margini di miglioramento”. “Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto da Eni e dalle altre 417 società incluse nel Gei 2022 per il loro impegno verso la trasparenza e la definizione di un nuovo standard nella rendicontazione dei dati di genere: anche se la soglia di inclusione nel Gei si è alzata, l'elenco dei membri continua ad aumentare, ed è una testimonianza del fatto che sempre più aziende stanno lavorando per migliorare le proprie metriche relative al genere, promuovendo maggiori opportunità che permettano ai talenti più eterogenei di avere successo nelle organizzazioni di cui fanno parte", ha aggiunto Peter T. Grauer, presidente di Bloomberg e presidente fondatore del 30% Club negli Stati Uniti. Eni ha partecipato a un'indagine sociale realizzata da Bloomberg, in collaborazione con esperti in materia a livello globale. Le aziende incluse nell'indice di quest'anno hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a una soglia globale stabilita da Bloomberg che riflette la divulgazione e il raggiungimento o l'adozione delle migliori statistiche e politiche. Le aziende aderenti all'indice 2022 rappresentano una varietà di settori tra cui la finanza, la tecnologia e i servizi pubblici, che collettivamente hanno la più alta rappresentanza aziendale nell'indice. (Com)