Ucraina: ambasciatore Massolo, interesse dell'Ue è per una de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo che quello di Nova rappresenti il successo di un’Italia che dimostra di saper affrontare, con coraggio e abilità, le sfide sempre più complesse. E di saperle vincere" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Quanto più il tempo passa nella crisi ucraina e tanto più aumenteranno le tensioni tra Stati Uniti e Ue. Lo ha detto il presidente di Fincantieri e dell’Ispi, ambasciatore Giampiero Massolo, intervenendo al forum transatlantico sulla Russia al Centro studi americani di Roma. “Non è certo l’Occidente a schierare 106 mila truppe” al confine con l’Ucraina, ha osservato Massolo, e “non è certo l’Occidente che dice o si negozia su quello che vogliamo noi o non se ne fa niente”. Secondo l'ambasciatore, l’Ue “non è significativa” nell'attuale crisi in quanto dal punto di vista della sicurezza si esprime singolarmente Stato per Stato, governo per governo. “Quanto più il tempo passa” e “ogni giorno in più di questa crisi” rendono sempre più evidenti “due tipi di tensione”: una tra Ue e Stati Uniti, che hanno una “visione manifestamente diversa” di quello che oggi è la Russia, e l'altra all’interno dell’Europa dove ci sono visioni diverse tra Stati membri dell'Unione e con il Regno Unito. “Più il tempo passa e più la forbice si allarga”, ha dichiarato Massolo, secondo cui il passare del tempo farebbe il gioco di Mosca. “Credo che l’interesse europeo debba essere quello di una de-escalation della tensione”, ha affermato l’ambasciatore secondo cui bisogna avviare un dialogo con Mosca nel quale essere inclusi.(Res)