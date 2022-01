India-Cina: ragazzo Arunachal Pradesh potrebbe essere rimpatriato a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ragazzo scomparso la scorsa settimana nello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, rivendicato dalla Cina come Tibet meridionale o Zangnan, e “ritrovato” dall’Esercito cinese potrebbe essere rimpatriato a breve. Lo ha annunciato il ministro del Diritto e della giustizia dell’India, Kiren Rijiju. “L’Esercito cinese ha confermato che il giovane indiano dell’Arunachal Pradesh, Miram Taron, sarà rimpatriato dalla parte indiana. Rivelerà il luogo e l’ora esatti in seguito per procedere senza intoppi. Di conseguenza, l’Esercito indiano ha coordinato gli accordi necessari con la parte cinese”, ha scritto il ministro su Twitter, dopo un’interlocuzione tra le parti avvenuta su una linea diretta in occasione dell’odierna Festa della Repubblica indiana. Lo stesso Rijiju aveva reso noto ieri che ai militari cinesi erano stati forniti tutti i dettagli utili ad accelerare il processo di identificazione. (segue) (Inn)