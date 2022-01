Etiopia: Tplf annuncia ripresa delle ostilità nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo alcune settimane di calma, sono riprese le ostilità in Etiopia tra le Forze di difesa etiopi (Endf) e il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Secondo quanto riferito dal Tigrai Media House in una nota pubblicata su Facebook, il Tplf ha annunciato la ripresa delle ostilità dopo che negli ultimi giorni le forze filogovernative hanno intensificato gli attacchi alle sue posizioni nel Tigrè da parte di un gruppo chiamato Afar Red Sea Force e dei militari eritrei che sostengono le truppe etiopi. "L'esercito del Tigrè, pur mantenendo l'intero spettro delle sue capacità, non aveva preso alcuna contromisura oltre a respingere ripetuti attacchi alle nostre posizioni a meno di 30 chilometri da Macallè per oltre sei settimane. (...) Siamo stati costretti a intraprendere azioni robuste per neutralizzare la minaccia rappresentata dalla cosiddetta Red Sea Afar Force, organizzata dalle forze speciali di polizia di Awol Arba insieme all'Eritrea in sfida alle ripetute proposte di pace da parte del governo del Tigrè", si legge nella dichiarazione. "Le misure che abbiamo adottato sono principalmente destinate a neutralizzare i mercenari eritrei in modo tale che non costituiscano più una minaccia per le relazioni fraterne tra i popoli di Afar e Tigrè", prosegue il comunicato, secondo cui questi attacchi sembrano voler "ostacolare le operazioni umanitarie" per innescare una "grave crisi umanitaria" nel Tigrè. Dal canto suo, Addis Abeba accusa il Tplf di aver attaccato diversi siti tra cui la cittadina di Abala, situata al confine tra le regioni di Tigrè e Afar. (Res)