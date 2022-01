Credito: Germania, le banche devono far fronte all'incertezza negli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche tedesche devono far fronte a “un elevato livello di incertezza quando si tratta di investimenti” a causa di diversi rischi, dal conflitto in Ucraina alla pandemia di Covid-19, dalla “situazione in Cina” ai prezzi dell'energia. È quanto affermato dal direttore dell'Associazione federale della banche tedesche (Bdb), Christian Ossig, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Ossig, vi sono poi da considerare altre sfide per gli istituti di credito della Germania, soprattutto l'aumento dell'inflazione. In tale contesto, la Banca centrale europea (Bce) ha “urgente bisogno di presentare una tabella di marcia” su come intende porre fine alle misure contro la crisi del Covid-19. In particolare, Ossig ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di porre fine ai massicci acquisti di obbligazioni e alla politica dei tassi di interesse negativi”. (Geb)