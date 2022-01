Giornata memoria: domani bandiere a mezz'asta e commemorazioni in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, in occasione del Giorno della Memoria, saranno esposte a mezz'asta le bandiere nazionale, europea e civica su tutti gli edifici comunali. Lo annuncia in una nota il Comune di Milano evidenziando che, inoltre, in occasione della ricorrenza, il Comune di Milano renderà pubblica la geomappa della popolazione ebraica censita a Milano nel 1938, sulla base della documentazione contenuta nel Fondo Israeliti conservato presso la Cittadella degli Archivi. La mappa sarà consultabile a partire dalle 8:30 di domani mattina fino alle 8:30 di venerdì 28. Il censimento ebrei fu effettuato dal Comune a partire dall'agosto 1938 in vista dell'emanazione delle leggi razziali fasciste. Con telegramma dell'11 agosto la Prefettura disponeva la rilevazione dei cittadini "di razza ebraica", italiani e stranieri, residenti e/o presenti sul territorio milanese da quella data. Alla vigilia del censimento si stimavano, a seconda delle fonti, 6.200 residenti secondo i dati dell'Unione delle comunità israelitiche italiane e oltre 10mila residenti ebrei secondo il Ministero dell'Interno. Furono censiti 10.591 nominativi: sulla geomappa è possibile effettuare una ricerca per nome e indirizzo, con una breve scheda biografica collocata accanto a ogni indirizzo. I nomi privi di informazioni certe sono posizionati d'ufficio nel centro della città, in piazza Duomo. Nell'ambito del vasto programma di eventi e iniziative previste nei municipi in questi giorni (e consultabili sul sito Milano è Memoria), si terrà domani, alle ore 9:30, alla presenza dell'assessore al blancio Emmanuel Conte in rappresentanza dell'amministrazione comunale, la cerimonia di commemorazione davanti alla sede dell'ex albergo Regina, in via Silvio Pellico. (segue) (Com)