Giornata memoria: domani bandiere a mezz'asta e commemorazioni in città (2)

- A partire dalle ore 9, l'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé interverrà al convegno online "Raccontare la Shoah", organizzato dall'Università degli studi di Milano, per portare i saluti istituzionali del Comune di Milano. Alle ore 11, il Presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessore Conte, parteciperanno all'incontro online con gli studenti delle scuole cittadine promossa Anpi, Aned e Fondazione memoria della deportazione. L'evento sarà in streaming sui canali Facebook di Aned Milano e Anpi provinciale Milano e Youtube Aned deportazione e Anpi Provinciale Milano. Alle ore 18:30, al Pac di Milano, alla presenza dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, si terrà una proiezione speciale del making of dell'opera dall'artista e attivista Tania Bruguera realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale ex deportati nei Campi nazisti (Aned). La proiezione sarà preceduta da un collegamento con Tania Bruguera, in dialogo con il curatore della mostra Diego Sileo. La vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alla sicurezza Marco Granelli prenderanno parte al concerto "La musica proibita come strumento di resistenza: Blues, Swing e Jazz", organizzato da Associazione "Figli della Shoah", Comunità Ebraica di Milano, Conservatorio di Milano, Cdec, Fondazione memoriale della Shoah di Milano. Alle ore 20:30 presso il Conservatorio di Milano 'Giuseppe Verdi'. (Com)