Ucraina: Michel, situazione è una minaccia contro l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una minaccia contro l'Ucraina è una minaccia contro l'Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al punto stampa a Bratislava con il primo ministro slovacco, Eduard Heger. "Una minaccia contro l'Ucraina è una minaccia contro l'Europa" e "per questo speriamo di disinnescare le tensioni con la diplomazia", ha detto Michel. "In questo spirito di piena collaborazione tra i Ventisette" e "con gli alleati della Nato si è tenuta lunedì una videoconferenza che ha messo attorno al tavolo più leader europei e i partner britannico e americano", ha spiegato Michel. "E' stata l'occasione per affermare la nostra unità, il nostro impegno per dare una possibilità ai canali diplomatici, ma anche" per lavorare "alla nostra preparazione nel caso" la diplomazia "dovesse fallire e dovesse esserci una aggressione", ha continuato Michel. Il presidente del Consiglio europeo ha ricordato che, in caso di attacco di Mosca, verrebbero prese "in modo unitario misure restrittive" contro la Russia "perché le conseguenze saranno severe e massicce" in caso di aggressione russa contro l'Ucraina. (Vap)