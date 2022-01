Serbia: ambientalista Manojlovic, necessaria una moratoria per chiudere con Rio Tinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 gennaio il gruppo anglo-australiano Rio Tinto si è detto "estremamente preoccupato" per la decisione del governo della Serbia di rinunciare al progetto di sfruttamento del litio nella valle di Jadar. "Durante il nostro lavoro sul progetto Jadar, abbiamo sempre rispettato le leggi della Repubblica di Serbia", ha affermato la società in una nota rilanciata dall'emittente "N1". Il gruppo sta valutando, secondo quanto aggiunge il comunicato, la base legale per la decisione presa dai vertici di Belgrado. (segue) (Seb)