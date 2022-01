Serbia: ambientalista Manojlovic, necessaria una moratoria per chiudere con Rio Tinto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha abrogato il decreto sul Piano territoriale dell'area a destinazione speciale per la realizzazione del progetto di sfruttamento e lavorazione della jadarite. La premier Ana Brnabic ha precisato il 20 gennaio che l'esecutivo ha annullato tutti gli atti amministrativi relativi al progetto portato avanti dal gruppo anglo-australiano Rio Tinto e dalla sua controllata Rio Sava Exploration. "Tutti i permessi sono stati annullati e non abbiamo mai avuto contratti", ha detto la premier al termine della seduta. Brnabic ha aggiunto che è stato abolito il gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto Jadar. In questo modo, ha detto ancora Brnabic, sono state soddisfatte tutte le richieste delle proteste cittadine dei mesi scorsi ed è stato "messo un punto a Rio Tinto in Serbia". (segue) (Seb)