Serbia: ambientalista Manojlovic, necessaria una moratoria per chiudere con Rio Tinto (4)

- Nei giorni precedenti la premier si è detta "pronta a sostenere i cittadini" se vorranno che il gruppo anglo-australiano Rio Tinto lasci il Paese. In un intervento per l'emittente "Tv Prva", Brnabic ha detto che il sostegno si può tradurre "facendo scadere i permessi rilasciati a Rio Tinto e poi il governo abolirà il piano territoriale". La Serbia, ha proseguito la prima ministra, "deve essere pronta a combattere" se la società deciderà di citarla in giudizio. Brnabic ha ribadito che l'attuale governo ha ereditato questa situazione dagli esecutivi precedenti, perché il gruppo è stato portato in Serbia nel 2003. Rio Tinto, ha spiegato Brnabic, ha ricevuto un permesso per effettuare delle esplorazioni nel 2004. Il permesso è stato prorogato nel 2006, quando è stata modificata la legge mineraria del 1995. La modifica ha introdotto il principio di continuità, che implica che chi ha ricevuto il diritto di condurre esplorazioni ha anche il diritto esclusivo allo sfruttamento. "Fino ad allora non era così, avevi i diritti esplorativi e se trovi qualcosa lo Stato apre un bando per vedere chi deve operare lo sfruttamento, al fine di fornire le migliori condizioni al nostro Paese e alla nostra popolazione", ha spiegato Brnabic. (segue) (Seb)