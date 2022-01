Medio Oriente: Israele e Libano si dicono pronti a riprendere colloqui confini marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano e Israele hanno avviato negoziati indiretti sul loro confine marittimo alla fine del 2020, i primi colloqui tra i due Paesi in 30 anni, mediati dagli Stati Uniti. La controversia riguarda un'area triangolare del Mar Mediterraneo che è larga in media da cinque a sei chilometri e costituisce circa il 2 per cento della zona economica esclusiva di Israele. La disputa ha impedito l'esplorazione in un'area potenzialmente ricca di gas naturale, in un momento in cui il Libano affronta una forte crisi economica ed energetica. I colloqui sono stati indiretti, perché il governo libanese, che include rappresentanti di Hezbollah, ha rifiutato di tenere colloqui diretti con Israele. Si sono svolti presso la base della Missione Unifil a Naqoura, al confine tra Israele e Libano. Dopo quattro round di colloqui, il processo si è interrotto dopo che il Libano ha aumentato notevolmente le sue richieste, ampliando l'area contesa da 869 chilometri quadrati a 2.300. (segue) (Res)