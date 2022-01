Medio Oriente: Israele e Libano si dicono pronti a riprendere colloqui confini marittimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quell'area includerebbe il giacimento di gas naturale Karish North, nelle acque economiche israeliane, dove sono già in corso le trivellazioni. In risposta alle crescenti richieste, Israele ha tracciato la propria mappa, raddoppiando le sue pretese, ma non ne ha fatto uso perché il Libano non ha presentato la sua nuova posizione all'Onu. Il quinto round di colloqui si è svolto a maggio, senza che siano stati segnalati progressi. Il governo libanese ha emesso un bando a dicembre invitando le compagnie internazionali a presentare le proprie offerte per avviare le trivellazioni nella zona di mare rivendicata da Israele. La delegazione israeliana all'Onu ha inviato una lettera di denuncia sui tentativi del Libano di intraprendere un'azione unilaterale nelle aree contese. (Res)