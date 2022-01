Germania: Kiesewetter (Cdu), fornire armi a Ucraina aumenterebbe deterrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di armi della Germania all'Ucraina contribuirebbero ad “aumentare l'effetto di deterrenza” di questo Paese nei confronti della Russia, “a migliorare la sua capacità di agire e a rendere imprevedibili per egli stesso” i piani del presidente russo, Vladimir Putin. È quanto affermato in un'intervista al settimanale “Der Spiegel” Roderich Kiesewetter, deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) di cui è responsabile per la politica estera. Secondo Kiesewetter, “il prezzo” di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia deve essere “incalcolabile” per Putin. Il deputato della Cdu ha, infine, definito “un segnale devastante” il rifuto del governo federale alle richieste di armi tedesche avanzate dall'Ucraina per difendersi da un attacco da parte della Russia. (Geb)