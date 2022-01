Covid: Garavaglia, posizione Regioni su allenamento regole "condivisa in pieno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide in pieno le posizioni delle Regioni in merito all’allentamento delle misure restrittive sulla pandemia; così come è emerso nella riunione di ieri della Conferenza delle Regioni e Province autonome. È quanto si legge in un tweet del ministero del Turismo. (Rin)