Scuola: Costa, semplificare regole, abolire tampone per rientro in aula

- Sulla scuola “bisogna semplificare le regole, dobbiamo dire con chiarezza che una classe che va in Dad non vuol dire quarantena ma autosorveglianza. E’ inoltre utile abolire il tampone per il rientro in classe dei ragazzi in Dad”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia) all’edizione delle 13:30 del Tg1. “Lo chiedono le Regioni, gli istituti scolastici e le famiglie”, ha aggiunto.(Rin)