Libano: presidente Aoun incontra inviata Onu Wronecka, focus su proposte Kuwait e Unifil

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha incontrato oggi la coordinatrice speciale delle Nazioni unite (Onu) in Libano, Joanna Wronecka, nella capitale Beirut. I due hanno discusso delle proposte avanzate dal Kuwait per stemperare la tensione tra i Paesi del Golfo e Beirut, e dell'attacco subito dalle truppe della missione delle Forze di interposizione dell'Onu nel Paese dei cedri (Unifil) nel mese di novembre 2021. Lo riferisce l'emittente libanese "Naharnet". Da quanto emerso, Aoun ha detto a Wronecka che Abdallah Bou Habib, il ministro degli Esteri libanese, comunicherà all'omologo kuwaitiano la risposta definitiva di Beirut alle proposte avanzate dalla monarchia del Golfo il 30 gennaio, durante l'incontro tra i capi della diplomazia degli Stati arabi che si terrà nella capitale kuwaitiana. Particolare enfasi è stata posta sulla necessità, e richiesta, di procedere con maggiore impegno al disarmo del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Una questione che secondo Aoun "non riguarda solo il Libano e i libanesi ma tutta la regione e come tale deve essere affrontata". (segue) (Lib)