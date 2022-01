Libano: presidente Aoun incontra inviata Onu Wronecka, focus su proposte Kuwait e Unifil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'attacco subito dai caschi blu di Unifil nel villaggio di Ramayeh, nella regione meridionale del Paese, al confine con Israele, nel mese di novembre, Wronecka ha comunicato che l'Onu ha avviato un'indagine, dal momento che "aggredire gli uomini e le donne delle forze di interposizione è un crimine sia per il Diritto internazionale sia per il Diritto libanese". e in quanto tale "si aspetta la massima collaborazione dalle autorità libanesi". Collaborazione che Aoun ha garantito, condannando nuovamente l'attacco, in cui un gruppo di persone non identificate hanno vandalizzato due veicoli dei caschi blu, ferito un militare e rubato parte dell'equipaggiamento dell'unità. (Lib)