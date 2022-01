Francia: Edf, 37,2 per cento di adesione a sciopero contro misure del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37,2 per cento dei dipendenti del gruppo energetico francese Edf hanno aderito allo sciopero di oggi indetto contro le decisioni del governo per frenare il caro-bollette. Lo ha annunciato l'azienda, spiegando che la mobilitazione non dovrebbe portare a disagi nella fornitura di corrente elettrica. Per mantenere la promessa di limitare al 4 per cento l'aumento delle bollette per quest'anno, Parigi ha imposto a Edf di aumentare i volumi di elettricità venduta ai concorrenti con costi ridotti. "lo Stato è ovviamente la fianco di Edf", ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal. "Questa questa azienda è in difficoltà, a causa delle tariffe basse, è sostenuta dallo Stato", ha poi ricordato Attal. (Frp)