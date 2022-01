Scuola: Bonaccini, semplificare regole per aiutare famiglie e operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia sanitaria non può e non deve diventare anche una pandemia burocratica. Continuiamo a semplificare le regole per aiutare famiglie e operatori sanitari. Si può fare. Lo dimostra la sperimentazione dell'autotesting per inizio/fine isolamento, che abbiamo lanciato la scorsa settimana in Emilia-Romagna e sta andando molto bene". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Ora tocca alla scuola. Non ha senso che ragazzi vaccinati, non contagiati, siano costretti alla didattica a distanza. Quarantene e isolamenti non possono essere più rigidi di quanto previsto per gli adulti, vanno uniformati per garantire un diritto sacrosanto come quello all'istruzione - spiega -. La Regione Emilia-Romagna ha avanzato alcune proposte. In linea con molte di quelle che la Conferenza delle Regioni ha presentate al governo. Ci auguriamo siano accolte". Per le scuole dell'infanzia - si legge - "vanno ridotti i dieci giorni di quarantena e va limitato l'obbligo di dover stare a casa solo ai contatti stretti e non a tutta la classe. Inoltre, i bimbi guariti vengano considerati come avviene per gli adulti". Per la scuola primaria, dal momento che le vaccinazioni prima dose sono partite e che i bambini possono utilizzare le mascherine, "chiediamo di lasciare in classe vaccinati e guariti, senza restrizioni come già avviene per gli adulti". Per la scuola secondaria di primo e secondo grado la copertura di vaccinati è molto alta, superiore all'81 per cento, "e vogliamo che questi ragazzi restino sempre a scuola, protetti con mascherine, anche in caso di contatto con positivo, se asintomatici, come accade per gli adulti", aggiunge Bonaccini. (segue) (Rin)