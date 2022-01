Scuola: Bonaccini, semplificare regole per aiutare famiglie e operatori sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora "sanificatori d'aria presenti in ogni classe" e" prezzo calmierato dei tamponi a 8 euro che va esteso anche alla popolazione 5-11 anni, non sono tollerabili odiose speculazioni economiche sulla salute dei ragazzi". Sulle vaccinazioni a scuola, il presidente della Regione Emilia-Romagna sottolinea di voler "spingere sempre di più per i ragazzi e i bambini, perché sono sicure e proteggono dal virus loro e soprattutto i loro cari, garantendo una convivenza con il virus. Per questo, chiediamo la possibilità di vaccinare all'interno degli istituti scolastici, in accordo con i dirigenti e l'Ufficio Scolastico Regionale". Bonaccini, infine, chiede un confronto con i pediatri di libera scelta per estendere l'autotesting anche ai minori di 5 anni. "Poche semplici norme, per aiutare famiglie e ragazzi. Siamo in una fase nuova, grazie alla copertura garantita dai vaccini la pandemia è meno pericolosa. È tempo di iniziare a pensare a come convivere con il virus. A partire dalla scuola, il luogo più importante per una società che vuole dirsi civile", conclude. (Rin)