Ue: Consiglio, sì a negoziati su caricabatteria universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea oggi hanno concordato un mandato negoziale per la proposta relativa al caricabatteria standardizzato, il caricabatterie universale. Il Consiglio ha ricordato che la proposta punta a garantire che non sia più necessario acquistare un nuovo caricabatteria ogni volta che si acquista un nuovo telefono cellulare o un articolo simile e che tutti i dispositivi possano essere ricaricati utilizzando lo stesso caricabatteria. Con questa nuova normativa, la vendita dei caricabatteria sarà separata dalla vendita dei dispositivi elettronici, in modo che un nuovo caricabatteria non sia necessariamente incluso nell'acquisto di un nuovo dispositivo. Questo ridurrà i rifiuti elettronici associati alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei caricabatteria. Il mandato di oggi è stato approvato dagli ambasciatori in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio, il che consente alla presidenza del Consiglio di avviare i negoziati con il Parlamento europeo non appena quest'ultimo avrà approvato la sua posizione. La proposta relativa a un caricabatteria standardizzato è stata presentata dalla Commissione europea il 23 settembre 2021. (Beb)