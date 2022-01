Giornata memoria: assessore Roma inaugura mostra a via Frattina, "ricordo a nuove generazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Senza memoria non c'è futuro. Il senso profondo del ricordo sta nel passaggio del testimone di generazione in generazione". Così l'assessore al turismo, grandi eventi e sport di Roma Capitale Alessandro Onorato si è espresso all'inaugurazione della mostra "Fatina Sed. Biografia di una vita in più dal 16 ottobre alla liberazione" allestita lungo via Frattina e visitabile fino al 31 gennaio in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria "La memoria genera futuro". "Per me è stato un grande onore e un'emozione inaugurare, a nome del Sindaco Roberto Gualtieri e assieme agli organizzatori Fabiana Di Segni e David Sermoneta, questa rassegna fotografica - continua Onorato -. In particolare ringrazio Fabiana, nipote di Fatina Sed, per aver condiviso le foto che ricostruiscono la vita di sua nonna deportata ad Auschwitz quando aveva solo 12 anni. Oggi viviamo in una società liquida in cui l'eccesso di informazioni rischia di farne perdere il vero senso. Noi come istituzioni abbiamo il dovere di cristallizzare e tramandare una delle pagine più buie della nostra storia". (segue) (Com)