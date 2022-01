Bosnia: inviata Ue Eichhorst, chiediamo sblocco del lavoro delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede uno sblocco urgente del lavoro delle istituzioni della Bosnia Erzegovina. E' quanto ha sottolineato la direttrice per l'Europa e l'Asia centrale del Servizio europeo per l'azione esterna, Angelina Eichhorst, secondo quanto riporta l'emittente "Radio slobodna Evropa". Eichhorst ha tenuto oggi una conferenza stampa congiunta a Sarajevo con l'inviato del Dipartimento di Stato Usa Matthew Palmer e il presidente della Camera dei popoli della Bosnia Erzegovina, Dragan Covic. Nel corso della conferenza stampa Eichhorst ha affermato che "il blocco del Parlamento e di altre istituzioni statali sospende semplicemente tutte le attività vitali che dovrebbero aver luogo". L'attuale crisi politica, ha proseguito Eichhorst, è inaccettabile per i cittadini bosniaci, inaccettabile per l'Ue e i loro partner, e "dovrebbe essere inaccettabile per i parlamentari della Bosnia Erzegovina". La funzionaria europea ha inoltre sottolineato che le soluzioni devono essere concordate all'interno dell'Assemblea parlamentare, intesa come "la casa della democrazia". (segue) (Bos)